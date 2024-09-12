Іспанія заблокувала покупку Угорщиною виробника поїздів Talgo через Україну, - FT
Іспанія наклала вето на купівлю угорською компанією Ganz-Mávag мадридського виробника поїздів Talgo за 619 млн євро. Основна причина - побоювання, що дружній до Росії уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може отримати доступ до технологій, які можуть бути корисними для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Мадрид вважає, що Talgo, що володіє передовими технологіями для автоматичної зміни ширини залізничних колій, може зіграти важливу роль у відновленні української інфраструктури та інтеграції її залізничної мережі з Європою. В Україні залізнична колія ширша за європейську, що ускладнює транспортування пасажирів і вантажів.
За словами компанії Talgo, що виробляє пасажирські поїзди, її система змінної колії "дає змогу поїзду змінювати ширину колії під час руху зі швидкістю близько 15 км/год і без необхідності зупинки".
Компанія Talgo була піонером у розробці технології зміни ширини колії і досі вважається лідером у цій галузі, попри те, що термін дії більшості її ключових патентів сплив, і інші виробники поїздів тепер мають у своєму розпорядженні аналогічні розробки.
Заборону Іспанії ухвалили на тлі близьких відносин Орбана з Росією.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес неодноразово критикував Орбана як "пропутінського" лідера, заявляючи, що угорський прем'єр "намагається поставити Україну на коліна".
Угорська компанія вже оголосила про намір оскаржити рішення Іспанії в суді. Представники Ganz-Mávag спростували припущення, що їхній інтерес до Talgo пов'язаний із технологіями зміни колії, заявивши, що це рішення має політичний характер.
"Мирна" місія Орбана
На початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де запропонував президенту України Володимиру Зеленському припинити вогонь та розпочати мирні переговори з Росією. Після цього він вирушив до Москви, де провів зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, а також зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Під час візиту до Росії Орбан дозволяв собі виступати від імені Європейського Союзу, що викликало критику з боку його європейських колег. У результаті Угорщина зіткнулася з певним бойкотом усередині ЄС.
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