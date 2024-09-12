Испания заблокировала покупку Венгрией производителя поездов Talgo из-за Украины, - FT
Испания наложила вето на покупку венгерской компанией Ganz-Mávag мадридского производителя поездов Talgo за 619 млн евро. Основная причина - опасения, что дружественное России правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может получить доступ к технологиям, которые могут быть полезны для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Мадрид считает, что Talgo, обладающая передовыми технологиями для автоматической смены ширины железнодорожных колей, может сыграть важную роль в восстановлении украинской инфраструктуры и интеграции ее железнодорожной сети с Европой. В Украине железнодорожная колея шире европейской, что затрудняет транспортировку пассажиров и грузов.
По словам компании Talgo, производящей пассажирские поезда, ее система переменной колеи "позволяет поезду изменять ширину колеи при движении со скоростью около 15 км/ч и без необходимости остановки".
Компания Talgo была пионером в разработке технологии изменения ширины колеи и до сих пор считается лидером в этой области, несмотря на то, что срок действия большинства ее ключевых патентов истек, и другие производители поездов теперь располагают аналогичными разработками.
Запрет Испании был принят на фоне близких отношений Орбана с Россией.
Премьер-министр Испании Педро Санчес неоднократно критиковал Орбана как "пропутинского" лидера, заявляя, что венгерский премьер "пытается поставить Украину на колени".
Венгерская компания уже объявила о намерении оспорить решение Испании в суде. Представители Ganz-Mávag опровергли предположение, что их интерес к Talgo связан с технологиями смены колеи, заявив, что это решение носит политический характер.
"Мирная" миссия Орбана
В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, где предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать мирные переговоры с Россией. После этого он отправился в Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, а также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.
Во время визита в Россию Орбан позволял себе выступать от имени Европейского союза, что вызвало критику со стороны его европейских коллег. В результате Венгрия столкнулась с определённым бойкотом внутри ЕС.
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