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Испания выделит более 200 млн евро пострадавшему от вулкана острову Ла Пальма

Автор: Валерия Полищук

Правительство Испании выделит 206 млн евро на помощь пострадавшему от извержения вулкана острову Ла Пальма. Ранее правительство объявило остров зоной бедствия и выделило 10 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В следующий вторник кабинет министров утвердит пакет очень мощных мер для оказания помощи в таких областях, как восстановление инфраструктуры, водоснабжение, занятость, сельское хозяйство и туризм", - заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий. Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей.

Финансовый пакет является вторым этапом плана, утвержденного на прошлой неделе. На первом этапе правительство Испании объявило о помощи в размере 10,5 млн евро для немедленной помощи тем, кто потерял свои дома.

"Я хотел бы передать всю солидарность испанского народа. Сегодня Испания, как никогда, поддерживает жителей Ла Пальмы", - заявил Санчес.

Напомним, ранее Испания объявила остров Ла-Пальма зоной бедствия из-за извержения вулкана, которое продолжается уже несколько дней.

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Испания