Іспанія виділить понад 200 млн євро постраждалому від вулкана острову Ла Пальма

"Наступного вівторка Кабінет міністрів затвердить пакет дуже потужних заходів для надання допомоги в таких областях, як відновлення інфраструктури, водопостачання, зайнятість, Сільське господарство і туризм", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Вулкан Кумбре В'єха почав своє виверження 19 вересня і зруйнував понад 900 будівель. З будинків на острові було евакуйовано близько 6 тисяч осіб з приблизно 83 000 жителів.

Фінансовий пакет є другим етапом плану, затвердженого минулого тижня. На першому етапі уряд Іспанії оголосив про допомогу в розмірі 10,5 млн євро для негайної допомоги тим, хто втратив свої будинки.

"Я хотів би передати всю солідарність іспанського народу. Сьогодні Іспанія, як ніколи, підтримує жителів Ла Пальми", - заявив Санчес.