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Испания может ввести дополнительные силы полиции в Каталонию

Новости » Политика    11.12.2018 - 15:32
Испания может ввести дополнительные силы полиции в Каталонию
Фото: министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка (wikipedia.org)

В Каталонии периодически продолжаются протесты с перекрытием магистралей

Испания может ввести дополнительные силы полиции в Каталонию из-за протестов в автономии. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Гранде-Марласка направил каталонскому коллеге открытое письмо, в котором пригрозил направить Национальную полицию, если местные органы не смогут прекратить протесты. Речь идет о ситуации на минувших выходных, когда демонстранты перекрыли главные автомагистрали.

Reuters подчеркивает, что введение дополнительных сил полиции крайне чувствительно воспринимается сторонниками независимости Каталонии.

Напомним, глава правительства Каталонии Ким Торра начал голодовку в солидарность с арестованными лидерами движения за независимость. Отметим, местные депутаты и активисты до 20 декабря по очереди объявляют короткую голодовку в защиту политзаключенных.

В ноябре в Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими. Стычки с участием сторонников независимости Каталонии произошли в ходе протеста против митинга испанской национальной полиции в Барселоне.

 

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