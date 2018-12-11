ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Іспанія може ввести додаткові сили поліції до Каталонію

Новини » Політика    11.12.2018 - 15:32
Іспанія може ввести додаткові сили поліції до Каталонію
Фото: міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка (wikipedia.org)

У Каталонії періодично тривають протести з перекриттям магістралей

Іспанія може ввести додаткові сили поліції в Каталонію через протести в автономії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Гранде-Марласка направив каталонському колезі відкритий лист, в якому пригрозив направити Національну поліцію, якщо місцеві органи не зможуть припинити протести. Мова йде про ситуацію на минулих вихідних, коли демонстранти перекрили головні автомагістралі.

Reuters підкреслює, що введення додаткових сил поліції вкрай чутливо сприймається прихильниками незалежності Каталонії.

Нагадаємо, глава уряду Каталонії Кім Торра почав голодування у солідарність з арештованими лідерами руху за незалежність. Зазначимо, місцеві депутати та активісти до 20 грудня по черзі оголошують коротке голодування на захист політв'язнів.

У листопаді в Барселоні сталися зіткнення між поліцією і протестуючими. Сутички з участю прихильників незалежності Каталонії відбулися в ході мітингу протесту проти іспанської національної поліції в Барселоні.

 

Протестувальники у Франції розкритикували обіцянки Макрона
Новини України КаталоніяпротестІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся