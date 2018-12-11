Іспанія може ввести додаткові сили поліції до Каталонію

Фото: міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка (wikipedia.org)

У Каталонії періодично тривають протести з перекриттям магістралей

Іспанія може ввести додаткові сили поліції в Каталонію через протести в автономії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Гранде-Марласка направив каталонському колезі відкритий лист, в якому пригрозив направити Національну поліцію, якщо місцеві органи не зможуть припинити протести. Мова йде про ситуацію на минулих вихідних, коли демонстранти перекрили головні автомагістралі.

Reuters підкреслює, що введення додаткових сил поліції вкрай чутливо сприймається прихильниками незалежності Каталонії.

Нагадаємо, глава уряду Каталонії Кім Торра почав голодування у солідарність з арештованими лідерами руху за незалежність. Зазначимо, місцеві депутати та активісти до 20 грудня по черзі оголошують коротке голодування на захист політв'язнів.

У листопаді в Барселоні сталися зіткнення між поліцією і протестуючими. Сутички з участю прихильників незалежності Каталонії відбулися в ході мітингу протесту проти іспанської національної поліції в Барселоні.