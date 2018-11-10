ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

Новости » Происшествия    10.11.2018 - 22:36
Фото: столкновения в Барселоне (Associated Press)
Фото: столкновения в Барселоне (Associated Press)

Столкновения произошли в ходе протеста против митинга испанской полиции в Барселоне

В испанском городе Барселона произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранителями произошли в ходе протеста против митинга испанской национальной полиции в Барселоне.

Отмечается, что правоохранители использовали резиновые дубинки, чтобы отогнать группу протестующих в центре города, остановив их от приближения к маршу ассоциации национальных сил полиции Испании, которые требовали большей оплаты труда.

Отметим, что в сентябре, из-за подобного протеста сторонников независимости Каталонии, также произошли стычки между протестующими и полицейскими. Тогда в результате инцидента пострадали 14 человек, шестерых задержали.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании несколько смягчила обвинения против лидеров каталонского движения за независимость, которые сейчас находятся под стражей. Сейчас им инкриминируют призывы к мятежу и растрату государственных средств.

Ранее сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.

В Испании арестовали мужчину, который хотел убить премьера
Новости Украины КаталонияБарселонаИспаниястычки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь