В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

Фото: столкновения в Барселоне (Associated Press)

Столкновения произошли в ходе протеста против митинга испанской полиции в Барселоне

В испанском городе Барселона произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, столкновения между сторонниками независимости Каталонии и правоохранителями произошли в ходе протеста против митинга испанской национальной полиции в Барселоне.

Отмечается, что правоохранители использовали резиновые дубинки, чтобы отогнать группу протестующих в центре города, остановив их от приближения к маршу ассоциации национальных сил полиции Испании, которые требовали большей оплаты труда.

Отметим, что в сентябре, из-за подобного протеста сторонников независимости Каталонии, также произошли стычки между протестующими и полицейскими. Тогда в результате инцидента пострадали 14 человек, шестерых задержали.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании несколько смягчила обвинения против лидеров каталонского движения за независимость, которые сейчас находятся под стражей. Сейчас им инкриминируют призывы к мятежу и растрату государственных средств.

Ранее сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.