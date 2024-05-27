Іспанія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги на понад 1,1 млрд євро, - El Pais

Джерела видання зазначають, що це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні.

На відміну від минулих років, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил, а буде вироблено спеціально іспанською промисловістю.

Новий пакет допомоги включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених у квітні. Загалом Міністерство оборони Іспанії надасть Києву дюжину цих зенітних ракет, здатних перехоплювати крилаті ракети, за допомогою яких Росія знищує нервові центри та інфраструктуру України.

Крім того, на додаток до десяти бойових танків Leopard 2A4, поставлених минулого року, буде поставлено 19 старих бойових танків Leopard 2A4.

Очікується, що Україна отримає вміст пакета допомоги до 30 червня.