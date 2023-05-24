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Іспанія не увійде в "коаліцію винищувачів", бо не має F-16 на озброєнні, - МІноборони

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Середа 24 травня 2023 02:49
Іспанія не увійде в "коаліцію винищувачів", бо не має F-16 на озброєнні, - МІноборони Фото: Іспанія не зможе навчати українських пілотів на F-16 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іспанія не зможе навчати українських пілотів на F-16 та передати ці літаки Україні, адже сама не має їх на озброєнні.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає РБК-Україна з посиланням на EFE.

Міністерка підкреслила, що Іспанія "повністю й однозначно підтримує Україну в межах своїх можливостей". Вона зазначила, що у Іспанії є винищувачі F-18 і Eurofighter, але відсутність F-16 виключає можливість надання або навчання на цих літаках.

За її словами, Іспанія робить свій внесок у підтримку України "згідно зі своїми можливостями" і виявляє солідарність з іншими країнами, які планують надати F-16 та навчання для пілотів.

Також Іспанія навчила понад тисячу українських військовослужбовців та передасть у загальній кількості 10 танків Leopard 2.

Що відомо про "коаліцію винищувачів"

Про таку ініціативу першими заявили Британія та Нідерланди - країни готові навчати українських пілотів на F-16 та передати потім ці літаки Україні. Після до них доєдналась низка країн, а пізніше навчання погодились проводити і США.

Ці літаки потрібні Україні для виконання бойових завдань як в тилу, так і на передовій, а також вони можуть виконувати роль ППО.

В Повітряних силах України повідомили, що поки що навчання не стартували, адже триває підготовка фахівців.

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F-16 Іспанія
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