Испания - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Украины сыграет против команды Испании во втором туре Лиги наций УЕФА. Трансляция начнется в РБК-Украина в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Команда Андрея Шевченко начала новый розыгрыш турнира с победы над Швейцарией.

21:15 Сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы, а ее соперники выйдут на поле в красном.

Фото УАФ

20:25 Стартовые составы команд

Украина: Пятов – Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко – Малиновский, Харатин – Ярмоленко, Зинченко, Яремчук – Марлос

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Макаренко, Коноплянка, Супряга, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев

Испания: Де Хеа – Навас, Рамос, Пау Торрес, Регилон – Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино – Фати, Морено

Запасные: Кепа, Симон, Карвахаль, Бускетс, Диего Льоренте, Руиз, Эрик Гарсия, Гайа, Оскар, Родриго, Ферран Торрес