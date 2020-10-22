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Испания стала первой страной в ЕС, где коронавирусом заболели более 1 млн человек

Автор: РБК-Украина

В Испании зарегистрировали более 1 млн зараженных коронавирусом. Это первая страна в Европе с таким количеством больных.

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Об этом пишет The Guardian.

Согласно данным министерства здравоохранения Испании, число зарегистрированных заражений коронавирусом в стране достигло 1005295. Испания находится на шестом месте по количеству зараженных коронавирусом в мире.

За последние сутки в стране выявили COVID-19 у 16973 человек, 156 человек умерли. Всего за время пандемии в Испании от коронавируса умерли 34,3 тыс. человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 6719 человек.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

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