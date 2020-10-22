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Іспанія стала першою країною в ЄС, де на коронавірус захворіли понад 1 млн осіб

Автор: РБК-Україна

В Іспанії зареєстрували понад 1 млн заражених на коронавірус. Це перша країна в Європі з такою кількістю хворих.

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Про це пише The Guardian.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я Іспанії, число зареєстрованих заражень коронавірусом в країні досягло 1005295. Іспанія знаходиться на шостому місці за кількістю заражених коронавірусом в світі.

За останню добу в країні виявили COVID-19 у 16973 осіб, 156 осіб померли. Всього за час пандемії в Іспанії від коронавірусу померли 34,3 тис. осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразилися 6719 осіб.

Відзначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

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