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Іспанія проводить останній етап ремонту танків Leopard для України, - ЗМІ

Фото: Іспанія проводить останній етап ремонту танків Leopard для України (facebook.com/GeneralStaff)
Автор: Валерія Поліщук

Іспанія проводить останній етап ремонту танків німецького походження Leopard 2A4, після чого їх буде відправлено до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

"Міноборони вже працює над тюнінгом шести бойових танків Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну. Бойові танки перебувають на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять четвертий етап капітального ремонту - найвичерпніший - перед відправленням на фронт", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що влада витратить на ремонт цих танків 4,1 млн євро.

Нагадаємо, що танки Leopard, які Іспанія відправить на передову навесні наступного року, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини. Ці броньовані машини зберігалися відповідно до протоколу НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Україна отримає від Мадрида до 10 танків Leopard.

Крім того, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

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