Іспанія проводить останній етап ремонту танків Leopard для України, - ЗМІ

"Міноборони вже працює над тюнінгом шести бойових танків Leopard 2A4, які будуть відправлені в Україну. Бойові танки перебувають на підприємствах підрядника Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севілья), де вони проходять четвертий етап капітального ремонту - найвичерпніший - перед відправленням на фронт", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що влада витратить на ремонт цих танків 4,1 млн євро.

Нагадаємо, що танки Leopard, які Іспанія відправить на передову навесні наступного року, покинули базу матеріально-технічного забезпечення Касетас. З 2012 року там зберігалися 53 бойові танки, які держава придбала у Німеччини. Ці броньовані машини зберігалися відповідно до протоколу НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Україна отримає від Мадрида до 10 танків Leopard.

Крім того, іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Leopard 2A4.

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