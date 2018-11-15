Испания приветствует протокол о Гибралтаре в соглашении по Brexit

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Вместе с тем, Испания не отказалась от своих претензий на Гибралтар

Испания приветствует включение протокола о Гибралтаре в проект соглашения по Brexit. Об этом заявил испанский младший министр иностранных по делам ЕС Луис Марко Агириано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, он отметил, что Мадрид надеется, что соглашение по Brexit поддержит парламент Великобритании.

"Соглашение положительно повлияет на работников и жителей небольшого перешейка на южном побережье Испании", - сказал Агириано и добавил, что Испания не отказалась от своих претензий на Гибралтар, и отметил отсутствие соглашения по расположенному там аэропорту.

Напомним, 19 октября Испания и Великобритания согласовали статус Гибралтара после выхода Лондона из Европейского союза.

Испанский премьер Педро Санчес после саммита ЕС в Брюсселе заявил о договоренности с Британией по статусу Гибралтара. В частности, он отметил, что соответствующий протокол, который добавят к соглашению о Brexit, уже закрыт с правительством Британии.