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Іспанія вітає протокол про Гібралтарі в угоді по Brexit

Новини » Політика    15.11.2018 - 18:30
Іспанія вітає протокол про Гібралтарі в угоді по Brexit
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Разом з тим, Іспанія не відмовилася від своїх претензій на Гібралтар

Іспанія вітає включення протоколу про Гібралтарі в проект угоди по Brexit. Про це заявив іспанський молодший міністр закордонних справах ЄС Луїс Марко Агіріано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, він зазначив, що Мадрид сподівається, що угоду по Brexit підтримає парламент Великобританії.

"Угода позитивно вплине на працівників і жителів невеликого перешийка на південному узбережжі Іспанії", - сказав Агіріано і додав, що Іспанія не відмовилася від своїх претензій на Гібралтар, та відзначив відсутність угоди з розташованої там аеропорту.

Нагадаємо, 19 жовтня Іспанія і Великобританія погодили статус Гібралтару після виходу Лондона з Європейського союзу.

Іспанський прем'єр Педро Санчес після саміту ЄС в Брюсселі заявив про домовленості з Британією щодо статусу Гібралтару. Зокрема, він зазначив, що відповідний протокол, який додадуть до угоди про Brexit, вже закритий з урядом Британії.

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