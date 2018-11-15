Іспанія вітає протокол про Гібралтарі в угоді по Brexit

Разом з тим, Іспанія не відмовилася від своїх претензій на Гібралтар
Іспанія вітає включення протоколу про Гібралтарі в проект угоди по Brexit. Про це заявив іспанський молодший міністр закордонних справах ЄС Луїс Марко Агіріано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, він зазначив, що Мадрид сподівається, що угоду по Brexit підтримає парламент Великобританії.
"Угода позитивно вплине на працівників і жителів невеликого перешийка на південному узбережжі Іспанії", - сказав Агіріано і додав, що Іспанія не відмовилася від своїх претензій на Гібралтар, та відзначив відсутність угоди з розташованої там аеропорту.
Нагадаємо, 19 жовтня Іспанія і Великобританія погодили статус Гібралтару після виходу Лондона з Європейського союзу.
Іспанський прем'єр Педро Санчес після саміту ЄС в Брюсселі заявив про домовленості з Британією щодо статусу Гібралтару. Зокрема, він зазначив, що відповідний протокол, який додадуть до угоди про Brexit, вже закритий з урядом Британії.