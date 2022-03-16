UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания приостанавливает выдачу россиянам "золотых виз"

Фото: Испания запрещает выдачу "золотых виз" (pexels-pixabay)
Автор: Наталья Юрченко

Испанские власти приняли решение приостановить выдачу гражданам России "золотых виз". Это был один из способов получить вид на жительство в ЕС, инвестируя в экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Данную информацию подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел Испании.

Ранее россияне могли оформить вид на жительство в Испании при инвестициях в ее экономику. В частности, для этого нужно было приобрести недвижимость стоимость 500 тысяч евро или инвестировать такую же сумму в испанские компании, либо выкупить минимум 2 млн евро госсдолга Испании.

Эта программа была запущена в 2013 году. За все время около тысячи граждан России получили "золотые визы" Испании.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch предупредило, что Россия вскоре может оказаться на гране дефолта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИспанияРоссийская Федерация