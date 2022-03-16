Іспанія призупиняє видачу росіянам "золотих віз"

Іспанська влада прийняла рішення призупинити видачу громадянам Росії "золотих віз". Це був один із способів отримати посвідку на проживання в ЄС, інвестуючи в економіку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Дану інформацію підтвердили журналістам у Міністерстві закордонних справ Іспанії.

Раніше росіяни могли оформити посвідку на проживання в Іспанії при інвестиціях в її економіку. Зокрема, для цього потрібно було придбати нерухомість вартість 500 тисяч євро або інвестувати таку ж суму в іспанські компанії, чи викупити мінімум 2 млн євро держборгу Іспанії.

Ця програма була запущена в 2013 році. За весь час близько тисячі громадян Росії отримали "золоті візи" Іспанії.