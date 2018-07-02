Испания приняла еще одну лодку с мигрантами, от которой отказались Италия и Мальта

Лодка Open Arms поздно в субботу направилась в Барселону

Гуманитарная лодка с 59 мигрантами, спасенными у побережья Ливии, вчера, 1 июля, отправилась в Барселону (Испания) после того, как Италия и Мальта отказались принимать его в своих портах. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, лодка Open Arms поздно в субботу направилась в Барселону после получения предложения от мэра города Ади Колау.

Отметим, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

Ранее сообщалось, что итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу.

Также сообщалось, что правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.