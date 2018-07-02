Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Испания приняла еще одну лодку с мигрантами, от которой отказались Италия и Мальта

НовостиОбщество    02.07.2018 - 08:22
Фото: лодка Open Arms (El Periódico)
Фото: лодка Open Arms (El Periódico)

Лодка Open Arms поздно в субботу направилась в Барселону

Гуманитарная лодка с 59 мигрантами, спасенными у побережья Ливии, вчера, 1 июля, отправилась в Барселону (Испания) после того, как Италия и Мальта отказались принимать его в своих портах. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, лодка Open Arms поздно в субботу направилась в Барселону после получения предложения от мэра города Ади Колау.

Отметим, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

Ранее сообщалось, что итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу.

Также сообщалось, что правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.

В Египте отказались от создания центров приема мигрантов Италия на лето закроет порты для кораблей неправительственных миссий, спасающих мигрантов
Теги публикации: Мигранты, Италия, Испания, лодка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь