Іспанія прийняла ще один човен з мігрантами, від якого відмовилися Італія і Мальта

Човен Open Arms пізно в суботу попрямував Барселону

Гуманітарний човен з 59 мігрантами, врятованими біля узбережжя Лівії, вчора, 1 липня, вирушив в Барселону (Іспанія) після того, як Італія і Мальта відмовилися приймати його в своїх портах. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, човен Open Arms пізно в суботу попрямував в Барселону після отримання пропозиції від мера міста Аді Колау.

Відзначимо, 11 червня Італія і Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів. Тоді президент Франції Еммануель Макрон розкритикував владу Італії.

Раніше повідомлялося, що італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки в Європу.

Також повідомлялося, що уряд Італії заборонив рятувальникам допомагати судам з біженцями в Середземному морі, незважаючи на подані ними сигнали лиха.