Италия на лето закроет порты для кораблей неправительственных миссий, спасающих мигрантов

Запрет касается не только доступа к портам, но и на поставки топлива для кораблей НПО

Итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, сообщает The Local.

"Порты будут закрыты все лето", - отметил Сальвини.

По его словам, запрет касается не только доступа к портам, но и на "поставки топлива для кораблей неправительственніх организаций".

Вместе с тем, он заявил, что Италия с другими государствами "будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь".

Напомним, ранее Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море.