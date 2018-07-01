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Италия на лето закроет порты для кораблей неправительственных миссий, спасающих мигрантов

НовостиОбщество    01.07.2018 - 12:27
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)

Запрет касается не только доступа к портам, но и на поставки топлива для кораблей НПО

Итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, спасающих мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, сообщает The Local.

"Порты будут закрыты все лето", - отметил Сальвини.

По его словам, запрет касается не только доступа к портам, но и на "поставки топлива для кораблей неправительственніх организаций".

Вместе с тем, он заявил, что Италия с другими государствами "будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь".

Напомним, ранее Маттео Сальвини предложил организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, следующих в Западную Европу через Средиземное море.

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Теги публикации: Италия, порт, корабль, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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