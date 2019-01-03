Іспанія прийняла найбільше мігрантів з Африки в 2018

Фото: мігранти в Європі (gettyimages)

У 2018 в Іспанії зареєстрували 55 тисяч 756 мігрантів та біженців

Іспанія в 2018 році прийняла найбільшу кількість африканських мігрантів, які перетинали Середземне море, щоб потрапити в Європу. Про це свідчать дані Управління ООН з питань міграції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Так, в 2018 році в Іспанії зареєстрували 55 тисяч 756 мігрантів і біженців, які прибули морем з Північної Африки.

Всього в минулому році 113 145 тисяч мігрантів і біженців прибули до Європи морем.

Раніше повідомлялося, що Іспанія прийняла судно гуманітарної організації Proactiva Open Arms з врятованими мігрантами.

Зазначимо, 18 грудня на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців.

Як повідомляється, документ покликаний допомогти країнам з низьким ВВП, що приймають велику кількість нелегальних мігрантів. Передбачається, що економічно розвинені держави, що підписали пакт, будуть надавати країнам з великою кількістю біженців фінансову та інші види допомоги. Пакт також має спростити доступ біженців до ринку праці, систем освіти та охорони здоров'я.