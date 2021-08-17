UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Испания примет участие в саммите Крымской платформы

Автор: Мария Кучерявец

Испания примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Страну будет представлять новоназначенный министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Глава испанской дипломатии подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Министры также договорились начать подготовку к первым в истории украинско-испанских отношений - визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

В частности, стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.

В свою очередь глава МИД Испании принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.

Напомним, спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду на саммите Крымской платформы.

Кроме этого, премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев ко Дню Независимости Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымская платформаИспанияКиевМИД Украины