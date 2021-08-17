Іспанія візьме участь у саміті Кримської платформи

Глава іспанської дипломатії підтвердив свою участь у саміті під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Міністри також домовилися розпочати підготовку до перших в історії українсько-іспанських відносин - візиту прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса до України.

Зокрема, сторони обговорили підготовку до відзначення у 2022 році 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Іспанією.

Своєю чергою глава МЗС Іспанії прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з окремим двостороннім візитом у зручний час.