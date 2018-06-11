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Интервью

Испания примет судно с беженцами, заблокированое в Средиземном море

НовостиОбщество    11.06.2018 - 19:01
Фото: прапор Испании (Pixabey/jackmac34)
Фото: прапор Испании (Pixabey/jackmac34)

Италия и Мальта отказались его принять

Премьер Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Валенсии судно Aquarius с более 600 мигрантами на борту, которые застряли в Средиземном море из-за отказа Италии и Мальты принять его. Об этом сообщает El Pais.

"Это наша обязанность помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасную гавань этим людям, таким образом выполняя обязательства международного права", - заявил Санчес.

Так, сегодня утром правительство Италии закрыло свои порты для кораблей со спасенными в Средиземном море беженцами. Пока известно об одном корабле с 629 пассажирами на борту, который находится между Мальтой и Сицилией, и не может зайти в итальянский порт.

"Мигрантов должна принимать Мальта. Они должны перестать искать другой путь, когда речь идет о соблюдении международных конвенций по правам человека", - прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Италии Сальвини.

Правительство Мальты ответило, что премьер-министр Джозеф Мускат разговаривал с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и подчеркнул, что "Мальта действует в полном соответствии со своими международными обязательствами".

Представитель правительства Мальты настаивает на том, что спасение мигрантов произошло в районе поиска и спасения в Ливии, и его возглавил координационный центр спасения в Риме, то есть Мальта не имеет юридической обязанности принимать мигрантов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что страна может закрыть порты для спасательных судов с беженцами.
 

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Теги публикации: Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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