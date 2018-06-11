Іспанія прийме судно з біженцями, яке заблоковане у Середземному морі

Італії та Мальта відмовились його прийняти

Прем’єр Іспанії Педро Санчес розпорядився прийняти в порту Валенсії судно Aquarius із понад 600 мігрантами на борту, які застрягли у Середземному морі через відмову Італії та Мальти прийняти його. Про це повідомляє El Pais.

"Це наш обов’язок допомогти уникнути гуманітарної катастрофи і запропонувати безпечну гавань цим людям, таким чином виконуючи зобов’язання міжнародного права" - заявив Санчес.



Так, сьогодні зранку уряд Італії закрив свої порти для кораблів з врятованими у Середземному морі біженцями. Поки що відомо про один корабель з 629 людьми на борту, який знаходиться між Мальтою та Сицилією, і не може зайти в італійський порт.



"Мігрантів має приймати Мальта. Вони мають перестати шукати інший шлях, коли мова йде про дотримання міжнародних конвенцій з прав людини", - прокоментував ситуацію Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Уряд Мальти відповів, що прем'єр-міністр Джозеф Мускат розмовляв з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте і підкреслив, що "Мальта діє у повній відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями".

Представник уряду Мальти наполягає на тому, що порятунок мігрантів відбувся в районі пошуку та рятування в Лівії, і його очолив координаційний центр порятунку в Римі, тобто Мальта не має юридичного обов'язку приймати мігрантів.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що країна може закрити порти для рятувальних суден з біженцями.