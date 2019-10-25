Испания пригрозила вывести ракеты "Патриот" из Турции

Фото: Маргарита Роблес (flickr.com/casamerica)

Испания считает, что действия Турции в Сирии могут поставить под угрозу борьбу с ИГИЛ

Испания пригрозила вывести свои ракеты "Патриот" из Турции в знак протеста против военной операции турецкой армии в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседания НАТО на уровне глав оборонных ведомств. По ее словам, наступление Турции в Сирии может поставить под угрозу борьбу против боевиков "Исламского государства".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представители НАТО раскритиковали военные действия Турции в Сирии. В частности, министр обороны США Марк Эспер назвал необоснованным начало военной операции. При этом, в НАТО признали, что Турция является важным стратегическим союзником.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил Турции введением широкомасштабных санкций, если турецкие военные продолжат обстреливать курдов в Сирии.

Кроме этого во время встречи министров оборон НАТО, Германия предложила создать международный контроль за "безопасной зоной" в Сирии. По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Россия и Турция не могут самостоятельно осуществлять контроль за границей.