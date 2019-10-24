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Германия представила в НАТО план по Сирии

Новости » В мире    24.10.2019 - 20:17
Германия представила в НАТО план по Сирии
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Германия считает, что турецко-сирийскую границу должны контролировать

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр представила в НАТО план по созданию "безопасной зоны" в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно плану, Германия предлагает создать международный контроль за территорией "безопасной зоны", который осуществлялся бы с помощью участников Организации Объединенных Наций (ООН). По словам Крамп-Карренбауэр, Россия и Турция не могут самостоятельно контролировать сирийско-турецкую границу. Предложенный план Германии получил поддержку со стороны Турции и США.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет принимать участие в миротворческой кампании в северо-восточном регионе Сирии, где создана "безопасная зона".

Также РБК-Украина сообщало, что в Европарламенте призвали ввести санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Депутаты в принятой резолюции 24 октября предупредили Анкару, что военная интервенция на северо-востока Сирии является серьезным нарушением международного права, а также подрывает стабильность и безопасность в регионе.

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