Германия представила в НАТО план по Сирии

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Германия считает, что турецко-сирийскую границу должны контролировать

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр представила в НАТО план по созданию "безопасной зоны" в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно плану, Германия предлагает создать международный контроль за территорией "безопасной зоны", который осуществлялся бы с помощью участников Организации Объединенных Наций (ООН). По словам Крамп-Карренбауэр, Россия и Турция не могут самостоятельно контролировать сирийско-турецкую границу. Предложенный план Германии получил поддержку со стороны Турции и США.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет принимать участие в миротворческой кампании в северо-восточном регионе Сирии, где создана "безопасная зона".

Также РБК-Украина сообщало, что в Европарламенте призвали ввести санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Депутаты в принятой резолюции 24 октября предупредили Анкару, что военная интервенция на северо-востока Сирии является серьезным нарушением международного права, а также подрывает стабильность и безопасность в регионе.