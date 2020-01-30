Испания и Португалия эвакуируют своих граждан из Китая

Испания и Португалия приняли решение об эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE.

По данным агентства, из аэропорта португальского Бежа вылетел самолет, который заберет из Уханя около 350 граждан Португалии. Самолет Airbus 380 португальской компании Hi Fly остановится в Париже, чтобы забрать команду врачей и экспертов.

Также решение об эвакуации граждан из китайского Уханя приняли в Испании. Планируется, что 20 испанцев в ближайшее время прибудут в Мадрид, после чего будут переведены в больницу Гомес-Улла, где проведут 2 недели.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 января в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с украинцами, которых эвакуировали из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Из китайского Санья самолетом компании SkyUp домой вернулись 158 украинцев.

Как писало РБК-Украина, количество заболевших новым коронавирусом приближается к 8 тысячам. По состоянию на 30 января подтверждены 7830 случаев заболевания новым видом коронавирус, вспышка которого произошла в китайском Ухане. Количество умерших от вируса составляет 170 человек.

До этого стало известно, что коронавирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения коронавирусом также сообщили в 15 других странах.