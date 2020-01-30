Іспанія та Португалія евакуюють своїх громадян з Китаю

Іспанія та Португалія ухвалили рішення про евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, де стався спалах нового виду коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство EFE.

За даними агентства, з аеропорту португальського Бежа вилетів літак, який забере з Уханя близько 350 громадян Португалії. Літак Airbus 380 португальської компанії Hi Fly зупиниться у Парижі, щоб забрати команду лікарів та експертів.

Також рішення про евакуацію громадян з китайського Уханя ухвалили в Іспанії. Планується, що 20 іспанців найближчим часом прибудуть в Мадрид, після чого будуть переведені до лікарні Гомес-Улла, де проведуть 2 тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 січня в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибув літак з українцями, яких евакуювали з Китаю у зв'язку зі спалахом коронавірусу. З китайського Санья літаком компанії SkyUp додому повернулися 158 українців.

Як писало РБК-Україна, кількість хворих новим коронавірусом наближається до 8 тисяч. Станом на 30 січня підтверджено 7830 випадків захворювання новим видом коронавірусу, спалах якого стався у китайському Ухані. Кількість померлих від вірусу складає 170 осіб.

До цього стало відомо, що коронавірус поширився на всі провінції та регіони материкового Китаю. Про випадки зараження коронавірусом також повідомили у 15 інших країнах.