Испания помиловала девять лидеров движения за независимость Каталонии

Девять лидеров были отправлены в тюрьму после того, как их признали виновными в подстрекательстве к мятежу в 2019 году, а еще трое были осуждены за неповиновение, но не были лишены свободы.

Помилование вызвало споры в Испании, и десятки тысяч людей протестовали против этого решения в начале июня.

Стремление полуавтономного региона к независимости почти четыре года назад ввергло Испанию в крупнейший политический кризис за последние 40 лет.

Освобождение заключенных может занять несколько дней, так как помилование должно быть подписано королем Испании Филиппом VI и опубликовано в официальном вестнике страны.

По данным местных СМИ, решение о помиловании каталонских политиков не отменяет запрет заключенным занимать должности. Ряд политических партий, включая ультраправую Vox, заявили, что намерены обжаловать это решение.