Іспанія помилувала дев'ять лідерів руху за незалежність Каталонії

Дев'ять лідерів були відправлені до в'язниці після того, як їх визнали винними в підбурюванні до заколоту в 2019 році, а ще троє були засуджені за непокору, але не були позбавлені волі.

Помилування викликало суперечки в Іспанії, і десятки тисяч людей протестували проти цього рішення на початку червня.

Прагнення напівавтономного регіону до незалежності майже чотири роки тому призвело Іспанію до найбільшої політичної кризи за останні 40 років.

Звільнення ув'язнених може зайняти кілька днів, так як помилування має бути підписано королем Іспанії Філіпом VI і опубліковано в Офіційному віснику країни.

За даними місцевих ЗМІ, рішення про помилування каталонських політиків не скасовує заборону ув'язненим займати посади. Ряд політичних партій, включаючи ультраправу Vox, заявили, що мають намір оскаржити це рішення.