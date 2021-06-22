Іспанія помилувала дев'ять лідерів руху за незалежність Каталонії

У вівторок, 22 червня, уряд Іспанії офіційно помилував каталонських політиків, засуджених за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Даний крок допоможе заспокоїти напруженість в Каталонії.
Про це повідомляє BBC.
Дев'ять лідерів були відправлені до в'язниці після того, як їх визнали винними в підбурюванні до заколоту в 2019 році, а ще троє були засуджені за непокору, але не були позбавлені волі.
Помилування викликало суперечки в Іспанії, і десятки тисяч людей протестували проти цього рішення на початку червня.
Прагнення напівавтономного регіону до незалежності майже чотири роки тому призвело Іспанію до найбільшої політичної кризи за останні 40 років.
Звільнення ув'язнених може зайняти кілька днів, так як помилування має бути підписано королем Іспанії Філіпом VI і опубліковано в Офіційному віснику країни.
За даними місцевих ЗМІ, рішення про помилування каталонських політиків не скасовує заборону ув'язненим займати посади. Ряд політичних партій, включаючи ультраправу Vox, заявили, що мають намір оскаржити це рішення.
Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму-тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.
У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.
У жовтні 2019 року лідер Каталонії Кім Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.