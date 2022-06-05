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Испания планирует впервые передать Украине тяжелое вооружение, - СМИ

Фото: Испания планирует впервые передать Украине тяжелое вооружение (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Испания готова передать Украине тяжелое вооружение. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах и боевых танках Leopard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как отмечают источники издания в правительстве, Испания готова совершить скачок в военной поддержке Украины. Если перед этим страна поставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, то уже сегодня готовится поставка более тяжелого вооружения.

Минобороны Испании уже завершает поставки в Украину батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Свои "потери" страна возобновила более совершенной системой.

Также правительство Испании готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые в течение десяти лет находятся в резерве и являются частью партии, которую Германия продала стране еще в 1995 году.

Источники добавляют, что около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы нашим бойцам. Однако, они отмечают, что для этого нужна некоторая модернизация со стороны промышленности.

Более того, Испания также предложила научить наших военных правильно обращаться с танками. Учения будут проходить в Латвии, где страна разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО. Второй этап учений будет проходить уже в Испании.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Швейцария разрешила Германии передать боевые танки Leopard Украине. Речь идет о 42 единицах военной техники.

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