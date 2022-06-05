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Іспанія планує вперше передати Україні важке озброєння, - ЗМІ

Фото: Іспанія планує вперше передати Україні важке озброєння (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Іспанія готова передати Україні важке озброєння. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси та бойові танки Leopard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Як відзначають джерела видання в уряді, Іспанія готова зробити стрибок у військовій підтримці України. Якщо перед цим країна поставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, то вже сьогодні готується поставка більш важкого озброєння.

Міноборони Іспанії вже завершує поставки до України батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Свої "втрати" країна поновила більш досконалою системою.

Також уряд Іспанії готовий поставити Україні бойові танки Leopard A4, які протягом десяти років перебувають у резерві та є частиною партії, яку Німеччина продала країні ще в 1995 році.

Джерела додають, що близько 40 танків можуть бути відремонтовані й передані нашим бійцям. Однак, вони відзначають, що для цього потрібна деяка модернізація з боку промисловості.

Ба більше, Іспанія також запропонувала навчити наших військових правильно поводитися з танками. Навчання проходитимуть в Латвії, де країна розмістила контингент із 500 солдатів із шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО. Другий етап навчань відбуватиметься вже в Іспанії.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Швейцарія дозволила Німеччині передати бойові танки Leopard Україні. Йдеться про 42 одиниці військової техніки.

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