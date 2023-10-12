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Іспанія підтвердила передачу Україні ЗРК Hawk та анонсувала нові постачання снарядів

Фото: Іспанія підтвердила передачу Україні ЗРК Hawk (flickr com gberg2007)
Автор: Наталія Юрченко

Іспанія підтвердила, що передасть Україні ще шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk. Також Мадрид готує нові постачання артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Іспанії.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес пояснила, що шість зенітних установок будуть інтегровані в американську батарею. В листопаді в Іспанії проведуть навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК Hawk.

Також Роблес анонсувала нові постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм. Також Україна отримає від Іспанії важкі кулемети для протидії безпілотникам.

За словами міністра, вже на шляху до України польові пайки. Іспанія готується відправити електрогенератори та водолазні компресори, а також зимове спорядження для військових.

Крім того, в іспанському місті Толедо та інших містах продовжать тренування українських захисників. Раніше Іспанія провела навчання для 2 тисяч бійців ЗСУ, цю кількість планують збільшити до 4 тисяч.

Нагадаємо, після візиту президента України Володимира Зеленського до іспанської Гранади та переговорів з прем'єром Педро Санчесом стало відомо, що Іспанія готується передати Україні пускові установки ЗРК Hawk.

"Рамштайн-16"

Нагадаємо, 11 жовтня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройшло 16-е засідання союзників України у форматі "Рамштайн". На ньому вперше був присутній президент Володимир Зеленський.

Низка країн оголосили, що нададуть Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, США, Британія, Данія, Канада, Фінляндія, Швеція, Болгарія та інші.

Детальніше про результати останнього "Рамштайну" - у матеріалі РБК-Україна.

 

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