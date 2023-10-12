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Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk и анонсировала новые поставки снарядов

Фото: Испания подтвердила передачу Украине ЗРК Hawk (flickr com gberg2007)
Автор: Наталья Юрченко

Испания подтвердила, что передаст Украине еще шесть пусковых установок для зенитно-ракетных комплексов Hawk. Также Мадрид готовит новые поставки артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Испании.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объяснила, что шесть зенитных установок будут интегрированы в американскую батарею. В ноябре в Испании проведут обучение украинских операторов и технического персонала ЗРК Hawk.

Также Роблес анонсировала новые поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 и 105 мм. Также Украина получит от Испании тяжелые пулеметы для противодействия беспилотникам.

По словам министра, уже на пути в Украину полевые пайки. Испания готовится отправить электрогенераторы и водолазные компрессоры, а также зимнее снаряжение для военных.

Кроме того, в испанском городе Толедо и других городах продолжат тренировки украинских защитников. Ранее Испания провела обучение для 2 тысяч бойцов ВСУ, это количество планируется увеличить до 4 тысяч.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского в испанскую Гранаду и переговоров с премьером Педро Санчесом стало известно, что Испания готовится передать Украине пусковые установки ЗРК Hawk.

"Рамштайн-16"

Напомним, 11 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло 16 заседание союзников Украины в формате "Рамштайн". На нем впервые присутствовал президент Владимир Зеленский.

Ряд стран объявили, что предоставит Украине дополнительную военную помощь. В частности, США, Великобритания, Дания, Канада, Финляндия, Швеция, Болгария и другие.

Детальнее о результатах последнего "Рамштайна" - в материале РБК-Украина.

 

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