Іспанія перекине 14 винищувачів на східний фланг НАТО

Міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .
Повідомляється, що шість винищувачів Eurofighter та 130 військових вирушать до Болгарії в період з середини листопада до початку грудня для тренувань місцевих сил. Подальше розгортання передбачає відправку восьми винищувачів F18M та 130 військових до Румунії в період з грудня до березня 2023 року.
У заяві йдеться про те, що з 17 жовтня в Румунії також розгорнуть радар далекого повітряного спостереження, який діятиме до кінця червня 2023 року.
Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну іспанська сторона відправила 12 винищувачів до Болгарії, Литви та Естонії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.
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