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Іспанія перекине 14 винищувачів на східний фланг НАТО

Фото: Іспанія перекине винищувачі Eurofighter до Болгарії (eurofighter.com)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство оборони Іспанії перекине 14 винищувачів до Болгарії та Румунії для посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Повідомляється, що шість винищувачів Eurofighter та 130 військових вирушать до Болгарії в період з середини листопада до початку грудня для тренувань місцевих сил. Подальше розгортання передбачає відправку восьми винищувачів F18M та 130 військових до Румунії в період з грудня до березня 2023 року.

У заяві йдеться про те, що з 17 жовтня в Румунії також розгорнуть радар далекого повітряного спостереження, який діятиме до кінця червня 2023 року.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну іспанська сторона відправила 12 винищувачів до Болгарії, Литви та Естонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія планує передати Україні чотири системи протиповітряної оборони Hawk.

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