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Испания перебросит 14 истребителей на восточный фланг НАТО

Фото: Испания перебросит истребители Eurofighter в Болгарию (eurofighter.com)
Автор: Юлия Бойко

Министерство обороны Испании перебросит 14 истребителей в Болгарию и Румынию для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что шесть истребителей Eurofighter и 130 военных отправятся в Болгарию в период с середины ноября по начало декабря для тренировок местных сил. Дальнейшее развертывание предполагает отправку восьми истребителей F18M и 130 военных в Румынию в период с декабря по март 2023 года.

В заявлении говорится, что с 17 октября в Румынии также развернут радар дальнего воздушного наблюдения, который будет действовать до конца июня 2023 года.

Отметим, после полномасштабного вторжения России в Украину испанская сторона отправила 12 истребителей в Болгарию, Литву и Эстонию.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания планирует передать Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

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НАТОИспания