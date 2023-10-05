Іспанія передасть Україні шість ЗРК Hawk, Німеччина працює над додатковим Patriot

Іспанія передасть Україні шість зенітно-ракетних комплексів Hawk, а Німеччина працює над передачею ЗСУ додаткової системи Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням президента України Володимира Зеленського і уряд Іспанії.
Зазначається, що після переговорів із президентом Зеленським уряд Іспанії вирішив надати Україні шість пускових установок Hawk.
Вони знадобляться для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних об'єктів і критично важливої інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору.
Також Зеленський сьогодні провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці", - сказав президент України.
Він подякував Німеччині за підтримку в захисті української свободи і народу. Він додав, що це також захист Європи та спільних цінностей.
Володимир Зеленський сьогодні здійснив першу поїздку до Іспанії з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України. В Гранаді проходить саміт Європейської політичної спільноти. Зокрема в засіданні бере участь лідер нашої країни.
Також Зеленський, під час візиту до Іспанії, зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Порушили питання майбутньої допомоги Україні й не тільки.
Більш детально про поїздку Зеленського в Іспанію на саміт Європейського політичної спільноти - в матеріалі РБК-Україна.
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