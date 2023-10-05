Испания передаст Украине шесть ЗРК Hawk, Германия работает над дополнительным Patriot

Hawk от Испании

Отмечается, что после переговоров с президентом Зеленским правительство Испании решило предоставить Украине шесть пусковых установок Hawk.

Они понадобятся для противодействия возможным российским бомбардировкам гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.

Patriot от Германии

Также Зеленский сегодня провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Он поблагодарил Германию за поддержку в защите украинской свободы и народа. Он добавил, что это также защита Европы и общих ценностей.

Визит президента в Испанию

Владимир Зеленский сегодня совершил первую поездку в Испанию с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины. В Гранаде проходит саммит Европейского политического сообщества. В частности, в заседании принимает участие лидер нашей страны.

Также сегодня Зеленский, во время визита в Испанию, встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затронули вопрос будущей помощи Украине и не только.

Более детально о поездке Зеленского в Испанию на саммит Европейского политического сообщества - в материале РБК-Украина.