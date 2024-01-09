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Іспанія передала Україні два медичні броньовики для евакуації поранених (відео)

Архівне фото: міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Міністр повідомив, що побував у муніципалітеті Еренсія, а саме на виробництві підприємства Tekhobe.

Воно адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які Іспанія пристосувала для потреб свого населення. 

 

 

Тепер Іспанська агенція міжнародного співробітництва зробить пожертву і передасть їх Україні. Зазначається, що броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів. 

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно", - додав міністр.

Підтримка з боку Іспанії

Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також президент Володимир Зеленський називав прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса великим молодцем, бо він дуже допомагав і допомагає Україні.

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