Испания передала Украине два медицинских броневика для эвакуации раненых (видео)

Министр сообщил, что побывал в муниципалитете Эренсия, а именно на производстве предприятия Tekhobe.

Оно адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи, которые Испания приспособила для нужд своего населения.

Теперь Испанское агентство международного сотрудничества сделает пожертвование и передаст их Украине. Отмечается, что броневики будут полезными при оказании медицинской помощи и эвакуации пациентов.

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы до тех пор, пока это будет необходимо", - добавил министр.

Поддержка со стороны Испании

Недавно глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выразил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.