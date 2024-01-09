Испания передала Украине два медицинских броневика для эвакуации раненых (видео)

Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине в качестве помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса.
Министр сообщил, что побывал в муниципалитете Эренсия, а именно на производстве предприятия Tekhobe.
Оно адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи, которые Испания приспособила для нужд своего населения.
Теперь Испанское агентство международного сотрудничества сделает пожертвование и передаст их Украине. Отмечается, что броневики будут полезными при оказании медицинской помощи и эвакуации пациентов.
"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы до тех пор, пока это будет необходимо", - добавил министр.
Недавно глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выразил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.