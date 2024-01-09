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Испания передала Украине два медицинских броневика для эвакуации раненых (видео)

Архивное фото: министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Испания адаптировала бронированные медицинские машины скорой помощи и решила передать их Украине в качестве помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэля Альбареса.

Министр сообщил, что побывал в муниципалитете Эренсия, а именно на производстве предприятия Tekhobe.

Оно адаптировало бронированные медицинские машины скорой помощи, которые Испания приспособила для нужд своего населения.

 

 

Теперь Испанское агентство международного сотрудничества сделает пожертвование и передаст их Украине. Отмечается, что броневики будут полезными при оказании медицинской помощи и эвакуации пациентов. 

"Испания будет продолжать поддерживать Украину в ее защите мира и свободы до тех пор, пока это будет необходимо", - добавил министр.

Поддержка со стороны Испании

Недавно глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выразил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Владимир Зеленский называл премьер-министра Испании Педро Санчеса великим молодцем, потому что он очень помогал и помогает Украине.

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