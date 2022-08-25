Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию

Мадрид выделил для Украины целую батарею противовоздушной обороны, 20 бронированных машин и 75 паллет с боеприпасами для полевой артиллерии. По данным Минобороны Испании, украинская сторона уже получила бронемобили и снаряды.

Стоит отметить, ранее испанские СМИ сообщали, что Мадрид готов передать Украине зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide. Отгрузки должны были начать после переговоров координаторов.

Что еще передаст Испания?

Испания выделила Украине 1000 тонн дизеля стоимостью около 2,5 млн евро. Страна подготовит еще 30 тысяч комплектов зимней военной формы, 15,6 тысячи курток, 15 тысяч костюмов и несколько тысяч единиц дополнительной одежды. Амуниция прибудет в Украину уже в сентябре.

Также Испания будет обучать украинских военных работе зенитной батареи и проведет учения для воздушных сил в "стране-союзнице".

В СМИ отметили, что о новой партии военной помощи стало известно после резких комментариев посла Украины в Испании Сергея Погорельцева. Он подчеркнул, что последний пакет Мадрид предоставлял еще в мае.

Позже Погорельцев поблагодарил испанские власти за помощь и заявил, что больше всего Киев интересует поставка 155-миллиметровых и 122-миллиметровых минометов.