Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію

Мадрид виділив для України повну батарею протиповітряної оборони, 20 броньованих машин та 75 палет із боєприпасами для польової артилерії. За даними Міноборони Іспанії, українська сторона вже отримала бронемобілі та снаряди.

Варто зазначити, раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Мадрид готовий передати Україні зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide. Відвантаження повинні було розпочати після перемовин координаторів.

Що ще передасть Іспанія?

Іспанія виділила Україні 1000 тонн дизеля вартістю близько 2,5 млн євро. Країна підготує ще 30 тисяч комплектів зимової військової форми, 15,6 тисячі курток, 15 тисяч костюмів та кілька тисяч одиниць додаткового одягу. Амуніція прибуде в Україну вже в вересні.

Також Іспанія буде навчати українських військових роботі зенітної батареї і проведе навчання для Повітряних сил у "країні-союзниці".

У ЗМІ зазначили, що про нову партію військової допомоги стало відомо після різких коментарів посла України в Іспанії Сергія Погорельцева. Він наголосив, що останній пакет Мадрид надавав ще у травні.

Пізніше Погорельцев подякував іспанській владі за допомогу і заявив, що найбільше Київ цікавить постачання 155-міліметровихгаубиць і 122-міліметрових мінометів.