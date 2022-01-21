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Испания отправляет в Черное море корабли на фоне российской эскалации

Автор: Артур Родивилов

Испания направила корабли в Средиземное и Черное моря. Министерство обороны приняло решение поддержать силы НАТО из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Маргарита Роблес отметила, что "Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО".

Как сообщается, тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней. Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Во вторник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.

Напомним, ранее правительство Дании решило направить к миссиям НАТО в Балтии еще один фрегат и четыре истребителя F-16 на фоне обострения риторики РФ и наращивания ею сил на границах с Украиной.

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