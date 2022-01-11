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"Реагируем на поведение России": Дания направит в Балтийское море истребители и фрегат

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Вторник 11 января 2022 20:26
"Реагируем на поведение России": Дания направит в Балтийское море истребители и фрегат Фото: Дания направит к Балтийскому морю истребители и фрегат (фото facebook.com/politseijapiirivalveamet)
Автор: Сергей Пышкин

Дания предложила НАТО направить военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16 к Балтийскому морю. Планирует усилить безопасность региона из-за угрозы со стороны России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"НАТО приветствовала предложение касаемо поддержки. В датском парламенте очень сильна поддержка вклада Дании в Балтийское море. Мы неоднократно видели единство в этом вопросе, и это, конечно, связано с нашей собственной безопасностью и регионом", - заявила посол Дании Кристина Мисковяк.

Мисковяк отметила, что такой шаг необходим для сдерживания агрессии со стороны России вблизи границ.

"Мы наблюдаем агрессивное и угрожающее поведение России и сейчас, и в Крыму с 2014 года. Поэтому мы укрепляем нашу оборону. Мы реагируем на события России", - добавила посол.

Целью России, как считает посол, является раскол союзнических отношений других стран, впрочем, решения Дании по усилению безопасности Балтийского региона свидетельствуют лишь об их укреплении.

По словам министра обороны Дании Калле Лаанет, сегодня в НАТО ведутся переговоры по усилению безопасности восточного крыла Альянса.

Военно-морской фрегат прибудет в Балтийское море уже в середине января и будет находиться там в течение трех месяцев.

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