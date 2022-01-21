Іспанія відправляє в Чорне море кораблі на тлі російської ескалації

Іспанія направила кораблі в Середземне і Чорне моря. Міністерство оборони прийняло рішення підтримати сили НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр оборони Маргарита Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО буде берегти і захищати суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".

Як повідомляється, тральник вже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів. Мадрид також розглядає можливість виряджання винищувачів до Болгарії.

У вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.