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Іспанія відправляє в Чорне море кораблі на тлі російської ескалації

Автор: Артур Родивилов

Іспанія направила кораблі в Середземне і Чорне моря. Міністерство оборони прийняло рішення підтримати сили НАТО через нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Маргарита Роблес зазначила, що "Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО буде берегти і захищати суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО".

Як повідомляється, тральник вже в дорозі, а фрегат відпливе протягом трьох-чотирьох днів. Мадрид також розглядає можливість виряджання винищувачів до Болгарії.

У вівторок міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

Нагадаємо, раніше уряд Данії вирішив направити до місій НАТО у Балтії ще один фрегат і чотири винищувачі F-16 на тлі загострення риторики РФ і нарощування нею сил на кордонах з Україною.

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