Іспанія з новим розгромом, голи Холанда та Лукаку: що сталося у відборі до Євро-2024

Бельгія здобула четверту перемогу в п'яти зустрічах. Естонці пропустили від "червоних дияволів" двічі до перерви – Вертонген забив головою після кутового, а Троссард класно поклав у дев'ятку після соло. У другому таймі Лукаку оформив дубль за три хвилини. Натомість Де Кетеларе добив гостей з меж штрафного.

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Іспанці зате забили 6 м'ячів кіпріотам. Відкрив рахунок Гаві класним ударом з льоту, а підтримав заспів хавбека голом головою Меріно. Ще чотири голи "Фурія Роха" оформила за 13 хвилин під завісу поєдинку: Хоселу замкнув простріл Карвахаля, Торрес пробив у дотик із меж штрафного, Баена зіграв на добиванні, а той же Торрес забив після пасу з глибини.

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Удома впоралися зі збірною Грузії норвежці. Двічі у першому таймі в обіймах партнерів опинилися зірки АПЛ – Холанд забив із другого поверху, а Едегор завдав фірмового удару з лінії штрафного. Кавказці розмочили рахунок у доданий до другого тайму час, коли Зівзівадзе класно замкнув простріл оборонця "Шахтаря" Азарові.

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Шведи погіршили шанси поїхати на Євро-2024 поразкою від Австрії. Альпійці шокували господарів двома голами в дебюті другої половини: Грегоріч головою ефектно замкнув навіс із правого флангу, а ветеран Арнаутовіч забив із розвороту. Він же реалізував одинадцятиметровий на 69-й хвилині. Гол скандинава Гольма вже нічого не змінив.

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