ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іспанія направить військовий корабель за мігрантами з судна Open Arms

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 01:01
Іспанія направить військовий корабель за мігрантами з судна Open Arms
Фото: судно Open Arms (EPA-EFE/ELIO DESIDERIO)

Італія вже 19 днів не дозволяє мігрантам зійти на берег

Іспанія прийняла рішення відправити військовий корабель до італійського острова Лампедуза, щоб забрати біженців з судна Open Arms неурядової рятувальної організації Proactiva Open Arms. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Корабель ВМС Іспанії "Audaz" зможе досягти Лампедузи через три дні. Передбачається, що він переправить біженців на Майорку. 107 мігрантів перебувають на Open Arms вже 19 днів.

Влада Італії категорично заборонили судну входити в порт Лампедузи. Обстановка на судні загострилася настільки, що мігранти стали стрибати у воду в спробі дістатися до берега. Десять осіб були врятовані катерами італійської берегової охорони.

Як відомо, іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня очікує в Середземному морі, поки його прийме якийсь з європейських портів.

Адміністративний суд у Римі своїм рішенням у середу, 14 серпня, дозволив судну з врятованими біженцями в Середземному морі на борту увійти в територіальні води Італії.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про готовність країни прийняти корабель Open Arms.

РБК-Україна писало, що віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Маттео Сальвіни дозволив зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам, які перебувають на судні Open Arms неподалік від острова Лампедуза.

Італія дозволила зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам Шість країн ЄС погодилися прийняти 147 біженців з судна біля берегів Італії
Новини України МігрантиЕвропа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся