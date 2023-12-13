Іспанія наполягає на початку переговорів про вступ України до ЄС

Іспанія підтримує європейську інтеграцію України. Мадрид наполягає на початку переговорів про членство України в Європейському союзі.
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP World.
Санчес заявив, що с31 грудня.
"Я розпочав головування Іспанії з поїздки до Києва, і я сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ із цією країною", - сказав Санчес на пленарному засіданні Європарламенту.
Прем'єр Іспанії наголосив, що "настав час для ЄС відкрити свої двері" та прийняти Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.
Зазначимо, що розширення Європейського союзу та вступ України й інших кандидатів повинні підтримати всі члени ЄС.
Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.
За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися до 16 грудня.
Європейські ЗМІ припускають, що через Угорщину початок переговорів про вступ України можуть відкласти на березень 2024 року.
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