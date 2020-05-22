ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Португалия готова принимать туристов

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 21:37
Португалия готова принимать туристов
Фото: туризм в Португалии (flickr)

В аэропортах туристам будут измерять температуру

Португалия готова принимать туристов. Однако по прибытию у них будут измерять температуру.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador.

По его словам, Португалия "с радостью примет туристов".

"Туристы, которые прилетают на самолете в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы. Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей. Кроме того, были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня Греция открывает туристический сезон. Однако по словам министра туризма Греции Харис Теохарис, на данный момент власти приняли решение пускать в страну только граждан 20 стран Европы.

Кроме того, правительство Сербии разрешило въезд для туристов на территорию страны без обязательного теста на COVID-19. Также власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для путешественников.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины туризмПортугалияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь