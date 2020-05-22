Фото: туризм в Португалии (flickr)

В аэропортах туристам будут измерять температуру

Португалия готова принимать туристов. Однако по прибытию у них будут измерять температуру.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador.

По его словам, Португалия "с радостью примет туристов".

"Туристы, которые прилетают на самолете в Португалию, не будут проходить карантин, но должны будут пройти минимальный санитарный контроль, который установят наши соответствующие органы. Работа системы здравоохранения в Португалии отлажена, и это очень важно, чтобы принимать людей. Кроме того, были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей", - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня Греция открывает туристический сезон. Однако по словам министра туризма Греции Харис Теохарис, на данный момент власти приняли решение пускать в страну только граждан 20 стран Европы.

Кроме того, правительство Сербии разрешило въезд для туристов на территорию страны без обязательного теста на COVID-19. Также власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для путешественников.

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Автор: Валерия Мрачковская